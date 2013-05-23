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مدرب منتخب هولندا: لا يمكن أن نفوز بكأس العالم

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مدرب منتخب هولندا: لا يمكن أن نفوز بكأس العالم مدرب منتخب هولندا: لا يمكن أن نفوز بكأس العالم

رغم قيمة الفريق البرتقالي ونجومه ويسلي شنايدر وأريين روبن وفان بيرسي.. لا يؤمن لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا بقدرة فريقه على الفوز بكأس العالم 2014.

فان خال صاحب التجربة الواسعة في الكرة العالمية يحاول إعادة منتخب هولندا إلى مصاف الفرق الكبرى.

هذه المحاولة يصنعها المدرب المخضرم باختيار العديد من اللاعبين الواعدين. وهي محاولة يبدو أنها تحتاج لوقت أبعد من مونديال البرازيل.

وقال فان خال موضحا: "الآن لو كأس العالم سيلعب غدا.. أرى أن هناك على الأقل 10 منتخبات أفضل منا".

وتابع "سنحاول، لكن في رأيي فوز منتخب هولندا بكأس العالم مستحيل".

وأضاف "أنا دائما واقعي، أحب أن أحلم بالألقاب وخاصة الفوز بكأس العالم.. لكن يظل هذا حلم وهو مغاير للواقع".

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فيديو اليوم السابع