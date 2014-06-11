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أمين "القومى للمرأة": زيارة السيسى لضحية التحرش تُعلى من قدر النساء

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أمين "القومى للمرأة": زيارة السيسى لضحية التحرش تُعلى من قدر النساء أمين "القومى للمرأة": زيارة السيسى لضحية التحرش تُعلى من قدر النساء

قالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة المتحرش بها فى المستشفى، أكدت أهمية المرأة المصرية وتعلى من قدرها وشانها ودروها فى المجتمع المصرى.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، إلى أن زيارة الرئيس لضحية التحرش تؤكد أن المرأة على أولويات البرنامج الانتخابى له، مضيفًا: "الزيارة تعبر عن الإنسانية الكبيرة داخل الرئيس".

وكشفت "منى" عن أن المجلس القومى للمرأة طالب بالمشاركة فى اللجنة المشكلة لمتابعة قضايا التحرش الجنسى، مشيرة إلى أن المجلس خاطب كل من وزارة الأوقاف والتعليم لتوجيه خطابات للشباب لمواجهة الظاهرة السيئة.

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