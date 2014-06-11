ضبط 20 ألف عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ20 ألفًا و160 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالطريق الزراعي السريع (القاهرة – الاسكندرية) بدائرة مركز كفر الزيات.

وكان العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطاراً بضبط سلامة.م (29 سنة) قائد السيارة رقم 5293 نقل مصر، وبحوزته كمية كبيرة من العصائر المجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

وبحصر تلك الكمية تبين أنها 20160 كيس مسحوق عصائر جافة، أوزان مختلفة مدون عليها السلطان، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لإضافة ألوان صناعية غير مصرح بها وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر رقم 21931 جنح مركز كفرالزيات، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.