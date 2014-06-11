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"ncLA" طلاء أظافر مميّز

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"ncLA" طلاء أظافر مميّز "ncLA" طلاء أظافر مميّز

الأربعاء 11-06-2014 12:55

"ncLA" تبتكر منتجات عالية الجودة متجددة تجمع بين الموضة و الجمال محافظة في الوقت نفسه على جذورها الكاليفورنية المشرقة . جوهر علامة "ncLA" هو القدرة الفريدة على خلق اللحظات والافكار الملهمة، هدف "ncLA" هو تصميم طلاء اظافر فاخر وعالي الجودة عن طريق الجمع بين عشق وتزاوج الموضة و الجمال .
" تمتعي بانامل تفوح بالعشق الكاليفورني "
مجموعة "ncLA" من طلاء الاظافر هي تعبير مبتكر عن كل ما هو جميل ومختلف , يتيح الفرصة لكل سيدة بالحصول على مظهر مثالي ينال اعجاب الجميع . "ncLA" هي ابتكار رائع يحمل لنا تصاميم سباقة جريئة ونوعية فاخرة , عوامل هامة ميزت "ncLA" عن الكثيرين .
جاء طلاء الاظافر في هذه المجموعة بثلاثة اشكال : الالوان الفاتحة ( الباستيل) , الالوان اللماعة ( الجلتر), و الالوان الدافئة ( الكريمية ). المجموعة باشكالها الثلاثة توفر لمعة مميزة , بنفس الوقت تركيبتها مقاومة للكسر و تجف بسرعة.

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سيدتي