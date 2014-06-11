حلمي يتحوّل حقيقة مع لوريال باريس…L’Oreal Paris

إنّ استخدامي لوريال باريس، بديل الزيت، كان بالنسبة إليّ تجربة جديدة وحلّاً سريعاً وفعّالاً للحصول على شعر ناعم ذي ملمس حريريي، غير ملبّد وصحّي.

وكوني امرأة عربيّة أعيش في المنطقة العربيّة، حيث يتعرّض شعري لمناخات متقلّبة، كالرطوبة والجفاف أحيانا”، بالإضافة الى استعمال السيشوار باستمرار، لاحظت أنّ استخدامي لوريال الفيف بديل الزيت خلال الاستحمام بعد الشامبو، او استخدامه قبل التصفيف، وعلى الشعر الجاف أيضاً، كان له نتيجة أكثر من رائعة على شعري. أصبح شعري الطويل الكثيف المتطاير، مفعماً بالتألق واللمعان، غير مجعّد وناعم الملمس وذا رائحة جذّابة. وأخيراً ، أستطيع القول أنّ حلمي قد تحقّق بالحصول على شعر رائع، باستخدامي منتجاً واحداً فقط متعدد الميّزات، وهو لوريال باريس بديل الزيت.

وهذا ملخّص عن كيفيّة عمل بديل الزيت على الشعر، وما هي أبرز ميّزاته:

يعمل بديل الزيت من لوريال باريس على حماية الشعر من آثار الرطوبة، ويجعله يتمتّع بمظهر أنيق متألق وحيوي من جهة، وعلى حماية الشعر من الحرارة أثناء تصفيفه من جهة أخرى.

والمميّزفي بديل الزيت الرائع من لوريال باريس، هو احتواؤه على مزيج من الزيوت الثمينة، كالأرجان المغذّي للشعر من أطرافه حتى جذوره وأنعم أنواع الكريمات، كالأوليوكيراتين، التي توفّر للشعر عناصر التغذية الأساسيّة المجدّدة للشعر، وبالتالي تعزّز جماله وعدم تجعّده.

يمكن استعمال بديل الزيت بطرق متعدّدة وفي أيّ وقت، وهذا يرجع الى احتياجات المرأة. ويتمّ ذلك على النحو التالي:

قبل الاستحمام كمعالج للشعر الجاف. وخلال الاستحمام، بعد استعمال الشامبو، لشعر ناعم الملمس . وقبل تصفيف الشعر، لحمايته من حرارة السيشوار. كما يمكن استعماله على الشعر الجاف كلمسة أخيرة، لمزيد من النعومة.

كل تلك الميّزات تجعله سيّد عصره، ومنتجاً متعدّد الاستعمالات لا يمكن الاستغناء عنه، وعلامة فارقة في عالم العناية بالشعر.

نصيحتي لك سيدتي أن تعيشي التجربة مع بديل الزيت من الفيف وتلمسي الفرق... وأخيراً عيشي حقيقة الحلم وتمتّعي بشعر استثنائي، لا مثيل له.