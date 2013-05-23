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' بايرن في موقف غريب أمام دورتموند '

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' بايرن في موقف غريب أمام دورتموند ' ' بايرن في موقف غريب أمام دورتموند '

يؤمن أوليفر كان أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ في تاريخه أن فريقه لا يملك الأفضلية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ يدخل النهائي للعام الثاني على التوالي.. بعدما خاض مباراة العام الماضي أمام تشيلسي وقد خسر لصالح النادي الإنجليزي.

وقال أوليفر كان: "من الصعب أن تنسى الهزيمة في مباراة نهائي.. لهذا بايرن في مأزق".

وتابع "المشكلة الحقيقية كذلك أن بروسيا دورتموند ليس لديه ما يخسره".

وأضاف "على بايرن ميونيخ دراسة تلك المباريات جيدا، للتعلم منها وتفادي الأخطاء التي أدت إلى السقوط في النهائي".

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