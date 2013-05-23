كلوب: مباراة سيتي فتحت أعيننا

فتحت مباراة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي أعين الفريق الألماني، وجعلته أكثر ثقة في قدراته.

أكد ذلك يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد بايرن ميونيخ.

بالنسبة ليورجن كلوب، لم يكن يتخيل الوصول إلى هذا الدور من البطولة الأقوى في أوروبا.

وقال كلوب: "لم أتفاجئ بالوصول إلى النهائي بقدر ما صدمني وصولي لدور الـ16".

وأوضح "كان طريقنا جيدا حتى النهائي، لكن أصلا الوصول إلى دور الـ16 لم يكن سهلا بالنظر إلى مجموعتنا".

دورتموند تصدر مجموعة ضمت معه ريال مدريد وأياكس أمستردام ومانشستر سيتي.

وتابع كلوب "حين واجهنا سيتي شعرنا بقوتنا، وأننا نستطيع مواجهة أي فريق كبير في العالم.. هذه المباراة فتحت أعيننا على أننا نستطيع الوصول للنهائي".