الاثنين المقبل..نصير شمة يحيى حفلا بعنوان “بانتظار الفرح”بالأوبرا

يقدم عازف العود والمؤلف الموسيقى العراقى الشهير نصير شمة حفلاً تحت عنوان بانتظار الفرح وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 16 يونيو على المسرح الكبير بدار الاوبرا

> ويشاركم ع نصير بالحفل مجموعة من العازفين رفاق رحلته الموسيقية منهم عازف السيتار الباكستاني أشرف شريف خان ، عازف الجيتار السوري سمير برزاوي عازف العود العراقى يوسف عباس مع العازفين المصريين صابر عبد الستار ( قانون ) ، محمد عبد الله ( بيانو ) ، ايهاب صبحى ( كمان ) ، محمود بدير ( تشيللو ) ، صلاح رجب ( كونتر باص ) ، رانيا عمر ( فلوت ) ، يسرى عبد المقصود ( بنكوز ) ، مصطفى عباس ( درامز ) وعمر مصطفى ( ايقاع ) .

> يقول نصير ان الحفل بمثابة رحلة جديدة نحو الروح يقدم فيها خلاصة تجربته الفنية التى امتدت لاكثر من 25 عام، مشيراً انه اختار مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى نجحت فى جذب وتكوين قاعدة جماهيرة من محبى ومتذوقى الفنون الجادة لتقديمها خلال الحفل ،ومنها بإنتظار الفرح ، رحلة الأرواح ، ڤينوس ، بياض ، لو كان لي جناح ، غداً أجمل والسياب ، الحنين الى قرطبة واشراق .

> الجدير بالذكر ان نصير شمة مؤلف موسيقى وعازف عود عراقى أنهى دراسته الجامعية بمعهد الدراسات الموسيقية فى بغداد ، حاز سنة تخرجه على جائزة أفضل لحن للأغنية العاطفية بالعراق وقدم اولى حفلاته خلال ملتقى الموسيقى العربية الأول فى فرنسا مع نخبة من كبار فنانى العراق، ثم أقام حفلاً موسيقياً منفرداً فى العراق بعدها قدم عدة حفلات فى مختلف دول العالم ، انتقل للإقامة في الأردن لعام كامل ثم انتقل للعمل أستاذا لآلة العود في المعهد العالي للموسيقى بالجامعة التونسية عام 1993 ثم جاء الى مصر واستقر بها حيث اسس بيت العود العربي عام 1999 كما نظم ورأس ملتقى مصر الأول للعود بدار الاوبرا المصرية عام 2010 ، حصل على العديد من الجوائز الدولية كان اخرها جائزة زرياب للمهارات من مهرجان تطوان بالمغرب والذى اقيم خلال مايو الماضى .