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استشهاد مجند في هجوم إرهابي على عناصر من القوات المسلحة بالعريش ظهر اليوم

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استشهاد مجند في هجوم إرهابي على عناصر من القوات المسلحة بالعريش ظهر اليوم استشهاد مجند في هجوم إرهابي على عناصر من القوات المسلحة بالعريش ظهر اليوم

 

أرشيفية جنازة

أصدرت القوات المسلحة بيانًا تنعي فيه الجندي لطفى إبراهيم محمد عطية الذى استشهد ظهر اليوم الأربعاء، إثر عملية غادرة نفذتها عناصر إرهابية ، حيث قامت بإطلاق النيران بإستخدام بندقية آلية على عناصر من القوات المسلحة بمدينة العريش بشمال سيناء، كما أسفرت العملية عن إصابة ضابط صف وفرد مدني .

وجاء بنص البيان : ندعو الله أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل .

واختتمت بيانها : تجدد القوات المسلحة للشعب المصرى العظيم عزمها على مواصلة حربها ضد الإرهاب الخسيس وجماعات الظلام التى تهدد أرواح المصريين حتى تمام إستئصالها مهما كلفها ذلك من تضحيات .

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