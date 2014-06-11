ضبط 1888 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن أسيوط إخطارًا يفيد ضبط 1888 مخالفة مرورية .

وتنوعت المخالفات ما بين ، الامتناع عن نقل الركاب بدون مبرر ، و تعمد تعطيل العدد وإعاقة حركة المرور بالطريق ، الامتناع عن تشغيل العداد ، عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، والمطالبة بأجرة زيادة عن المقرر ، والسير برخصة تسيير منتهية، تحميل ركاب عن المقرر ، مخالفة شروط الحمولة ، تعمد السير عكس الاتجاه ، عدم استخدام حزام للسائق من جانبه أثناء سيره بالمركبة ،عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل ، السير برخصة قيادة منتهية ،استخدام التليفون المحمول يدوياً أثناء القيادة ،عدم وجود طفاية الحريق بالمركبة ،القيادة بدون استخراج رخصة قيادة.