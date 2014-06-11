هل تكون ايطاليا مكان زفاف أحلام جورج كلوني وأمل علم الدين؟

ليس مستغرباً أن يختار العاشق الجديد النجم George Clooney إيطاليا، بلد الحب والرومنسية، لإقامة زفاف الأحلام الذي وعد خطيبته اللبنانية أمل علم الدين فيه.

فعلى خطى Kim Kardashian و Kanye West، قرر عازب هوليوود الأشهر والمحامية العالمية أن يتزوجا في إيطاليا، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وقد رُصِد الثنائي يتناولان العشاء في عدة مواقع إيطالية أواخر الشهر الماضي، ويتنقلان بين أماكن متفرقة لإختيار مكان إقامة الزفاف، كما غادرا مطار البندقية بالهليكوبتر.

ومن المتوقع أن يقام الزفاف في بحيرة كومو، لكن العائق الوحيد أمام اعتماد هذا القرار، هو أنّهما يريدان مكاناً يؤمّن بعض الخصوصية للمدعويين، ومن الصعب أن تؤمّنه البحيرة.

والجدير بالذكر أنّ George Clooney وأمل علم الدين، اللذان أعلنا خطوبتهما في نيسان الماضي، ينويان عقد قرانهما في أيلول المقبل، في الذكرى الأولى للقائهما.

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