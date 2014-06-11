إليسا: أعشق الأسد ... وهذه أسرار علاقاتي مع رؤساء لبنان

دمشق-أروى الباشا

أكّدت النّجمة اللّبنانية إليسّا أنّها مع الحريّة السّياسيّة، و أنّ من حقّها التّعبير عن رأيها، مؤكّدة أنّها مواطنة قبل أن تكون فنّانة، وأنّ جميع الّلبنانيّين معنيّين بمصير بلادهم، ويجب عليهم تقبّل الرأي والرّأي الآخر.

وخلال برنامج "هيدا حكي" الذي يقدّمه عادل كرم، عبّرت إليسّا عن رأيها بأغلب رجال السّياسة والحُكّام في لبنان وكشفت أسرار علاقاتها معهم، ودافعت عن سمير جعجع ورفضت اتّهامه بالمجرم، وقالت "من منكم بلا خطيئة فليرجمه بحجر"، مؤكّدة أنّها تستبعد أن يصبح جعجع رئيساً للبنان.

وفي السّياق ذاته، أشارت إليسا أنّها كانت تحبّ الرّئيس الرّاحل كميل شمعون، وأنّ عزّ لبنان كان على أيّامه، مضيفة "أنا فتاة واعية وأتابع السّياسة لحظة بلحظة، أريد أن أؤثّر بجمهوري برأيي السّياسي.. وجمهوري بالملايين".

أمّا عن الرّئيس ميشال سليمان فأكّدت أنّ هناك "ريتويت" بينها وبينه، معتبرة أنّه ظُلِم كثيراً على الرّغم من أنّه أعطى قيمة لموقع رئاسة الجمهورية، ولم يخف من أحد، وأعاد الكرامة للبنان.

وكشفت إليسا خلال الحلقة التي حملت كمّاً كبيراً من السّياسة.. أنّها مُنعت من الدّخول إلى سوريا، وأضافت "فتحنا للسوريين لبنان خلال أزمتهم ولا أنكر أنّهم فتحوا لنا بيوتهم في حرب لبنان، ليس لدي أي شيء ضد الشّعب السّوري سيّما أنّ والدتي سوريّة"، وأضافت "أخذوا منّي موقفا كيديا تمّ على أساسه قرار منعي من دخول سوريا، وبالنّهاية أتمنّى أن يتوقّف حمام الدّم وأن يعود السّلام للشعب السّوري".

وفي سياق آخر، رفضت إليسا فكرة تقديم ديو غنائي مع المغنّي السّوري لشّعبي علي الدّيك، وليس ذلك فحسب فقد ظهرت على وجهها علامات الامتعاض وأخذت الموضوع على محمل الاستهزاء.

وعن الجنسيّة الأجنبيّة التي تتمنّى أن تحملها، قالت إليسا "أحبّ الشّعب البريطاني وأتمنّى أن يكون لديّ جنسيّة بريطانيّة، ورفضت الجنسيّة الأمريكيّة والإيرانيّة، وأبدت اعتزازها بجنسيّتها اللّبنانيّة.

وحول تحضيرات ألبومها الجديد قالت إليسا إنّ "الألبوم يحوي 15 أغنية، وفيه تنوّع كبير بالأغاني، ولكن الأغاني المغنّاة باللّهجة الّلبنانيّة قليلة به، وأوضحت أنّها تعاونت بالألبوم مع عدّة شعراء وملحّنين مثل زياد برجي، مروان خوري، نادر محمد، أمير طعمة.

وبالانتقال لأجواء كأس العالم، قالت إليسّا أنّها مع الفريق الإسباني، وفي سياق آخر، اعترفت إليسا أنّها مدمنة على "تويتر" وأنّها مع جمهورها لحظة بلحظة منذ أن تستيقظ من نومها في الصّباح الباكر، مشيرة إلى أنّها وصلت لدرجة أنّها لم تعد تنام بسبب "تويتر".

من جهة ثانية، رفضت إليسّا اتّهامها بالغرور، في الوقت الذي أكّدت فيه أنّها إنسانة صريحة لأبعد الحدود ولكن بالطّبع دون التّقليل من احترام أحد، مشيرة إلى أنّ الانتقادات لا تهمّها بالمطلق.

وأحبّت إليسا تشبيه عادل كرم لها بالفراشة، مؤكّدة أنّها كالفراشة بحرّيتها وجمالها، وأنّ بيتها مليء بالتّصاميم التي تحوي على فراشات ملوّنة، في الوقت الذّي أكّدت فيه أنّها تعشق الأسد لأنّه ملك الغابة ويرمز للقوّة، وهي تحب الرّجل القوي وكذلك المرأة القويّة.

ونظراً لجرأتها في الحديث وصراحتها المعتادة، لم تخفِ إليسا أنّها لم تحب تقديم عادل كرم في البرنامج في الحلقات الأولى ووصفته بأنّه "مش مهضوم" ولكن بعد ذلك عادت وأكّدت أنّها اكتشفت أنّ البرنامج جميل وشيّق، وأصبحت تحرص على حضور كلّ الحلقات فيما بعد.

ولفتت إليسّا إلى أنّها رفضت المشاركة بجائزة "وورلد ميوزك أوورد"، وقالت "ربّما لديّ عقدة التّميّز ولا أحب أن أكون مع أكثر من أحد، ببساطة لم أشعر بوجودي في هذا الموسم من الجائزة، وأحسست أنّ أهميّة الشيء الذي أفعله لن تظهر، ففضّلت الابتعاد عن الجائزة.

وبالحديث عن نشأتها وضيعتها "دير الأحمر"، أكّدت أنّها تحرص على زيارة بلدتها التي تنتمي لها ، وكشفت أنّها تزور الدّير باستمرار لتصلّي هناك وتشعر بالرّاحة، كذلك تأزور قبر والدها، وتحدّثت عن طفولتها وقالت إنها "كانت طالبة جيّدة في المدرسة".

وأشارت إليسّا إلى أنّها تكره التّدخين، وأنّها تمنع أي شخص أن يدخّن في منزلها، وقالت "أنا مع كل الحملات التي يروّجوا لها ضد التّدخين".