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شاهدوا أنجلينا وبراد في كواليس فيلمهما الجديد

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الأربعاء 11-06-2014 14:02

بعد أن بدأت شعلة الحب بينهما خلال تصوير فيلمهما الأول "Mr And Mrs Smith"منذ 10 اعوام، يبدو أنّ الثنائي Angelina Jolie وBrad Pitt أرادا تجديد هذه العلاقة بعد أن ضمت عائلتهما 6 أطفال، في فيلم جديد.
فبعد أن أعلنت Angelina عن تخطيطها لعمل مشترك مع خطيبها من كتابتها، تسارعت الأحدث بشكل ملفت وإنتقل الثنائي الى جزيرة مالطا، حيث أمضيا هناك حوالي 38 ساعة هناك لتحديد أماكن التصوير، برفقة بعض المساعدين وحارس شخصي واحد.
ورغم أنّها رحلة عمل، إلا أنّ ذلك لم يمنع Angelina من الظهور يإطلالة مميزة باللون الأسود، برفقة خطيبها الذي إعتدنا عليه بالكاجوال.
ومن المتوقع أن يكون العمل فيلماً قصيراً، لكنّه سيكون عملاً شيّقاً ومميّزاً من دون أدنى شك، بعد كل تلك الأعوام.
وكانت Angelina قد صرحت سابقاً أنها ستعتزل التمثيل، لأنها، بحسب قولها، دخلت مجال التمثيل تنفيذاً لرغبة والداتها، لكنّها بعد أن إجتازت عمر الـ30 أدركت أنّها لا تحب التمثيل، وتريد الإكتفاء بالإخراج والأعمال الإنسانية.

 

 

 

 

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