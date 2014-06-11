ما حقيقة تعرّض كندة علوش لمحاولة اغتيال في القاهرة؟

نفت الفنّانة السّوريّة كندة علوّش ما أُشيع حول تعرّضها لمحاولة اغتيال، في العاصمة المصريّة القاهرة، موضحة أنّ ماحدث كان عبارة عن "شجار" بسيط حصل في المنطقة التي كان يصوّر فيها طاقم مسلسلها الجديد "دلع البنات"، وأنّها كانت غير متواجدة في المكان أثناء الحادث.

وكتبت علّوش عبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك"، "أشكر كل من سأل عني واطمئن عليّ، أنا بخير والخبر الذي انتشر حول تعرّضي لمحاولة قتل أو اغتيال أو إطلاق رصاص أثناء تصوير مسلسل "عد تنازلي"، عارٍ عن الصّحة، أنا قمت بنفي الخبر ولكن من الواضح أنّ النّفي لم يكن كافياً".

وأضافت كندة "الموضوع كان عبارة عن مشادّة و شجار بسيط تم حلّه، حصل في المنطقة التي كان طاقم العمل يصوّر فيها، وأنا لم أكن متواجدة أثناء الحادثة، والحمدلله جميع أفراد طاقم العمل من فنيّين وفنّانين بخير".

يشار إلى أنّ كندة تطلّ على جمهورها في موسم دراما رمضان 2014 بعمليين دراميين مصريين الأوّل هو"دلع البنات" الذي لا تزال تصوّر مشاهدها فيه، أمّا العمل الثّاني فهو بعنوان "عد تنازلي".