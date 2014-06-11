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كريس جينر تكره صهرها الجديد كانيي ويست

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الأربعاء 11-06-2014 15:17

عاش جمهور النجمة Kris Jenner صدمة غير متوقعة، عندما كتبت الأخيرة على حسابها على "إنستغرام" أنها تكره صهرها الجديد Kanye West.
فبعد مرور أيام قليلة على معايدتها لزوج ابنتها Kim بطريقة تدل على حب كبير تكنه له، ونشرها صورة تجمعها به، كتبت Kris دون أي سابق إنذار أنّها تكرهKanye ، ليتبين لاحقاً أنّ حسابها على "انستغرام" قد تعرّض للقرصنة.
وقد تضمنت الرسالة أيضاً أنّها تكره French Montana، صديق إبنتها Khloe، وأنّها تمثّل الحب عليهما.
إضافة إلى أنّها كتبت في الرسالة أنّها ستتابع كل من يشاركها كره Kanye زوج إبنتها Kim.
يذكر أنّ عيد ميلاد Kanye West كان في 8 حزيران، وقد أظهرت له عائلة زوجته Kim Kardashian كمّاً هائلاً من المحبة في ذلك اليوم.

 

 

 

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