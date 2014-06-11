حرب طاحنة بين جمهور نوال الكويتية وأحلام على "تويتر"

يبدو أنّ الفنانة أحلام، لن تستطيع الهدوء والتواجد في الساحة الفنية من دون خلافات ومهاترات وإساءة وتجريح بزملائها وزميلاتها. فهي فجأة تحوّلت من إنسانة لا تعلم بموعد حفل نوال، كما جاء في إحدى تغريداتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى شخصية أخرى لم تترك شاردة وواردة تخصّ زميلتها نوال الكويتيّة، إلا وأوردتها، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته الأخيرة في حفلتها الجماهيرية في "موازين" المغرب.

مراقبون في الوسط الفني أكّدوا لــ"سيدتي نت" أن نجاح نوال في إطلالتها الأولى في مهرجان "موازين"، وتقديمها في المؤتمر الصحافي على أنّها فنانة العرب، وعدم ردّ نوال على سؤال حول مقارنة أحلام بكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، ونفي فنان العرب أن يكون قد أطلق على أحلام لقب "فنانة العرب"، وإشادته بنوال التي كانت أوّل صوت نسائي خليجي يُشارك في مهرجان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، أخرج أحلام عن طورها، إذ بدأت بالتشديد على أنه لا توجد مقارنة بينها وبين نوال، رداً على ما تردّد في مؤتمر نوال من قول الإعلاميين إنّ مقارنة نوال بأحلام جريمة. وقالت أحلام: "صحيح إنني أعتبر الفنانة نوال الكويتية منافسة لي خليجياً، أمّا عربياً فلا! فأنا لا أُقارن بنوال عربياً مطلقاً مع احترامي''.

وأضافت: ''أولاً، أحلام مش أوّل مرّة تطلع تشارك في مهرجان عربي كنوال في طيلة مسيرتها الثلاثين عاماً، أمّا أحلام ولله الحمد، فقد شاركت كأول فنانة خليجية في تونس في مهرجانات كلّ من قرطاج وسوسة والحمامات''.

وتابعت: ''كما شاركت في فلسطين لمرّتين، في مهرجانات رام الله وبير زيت، وفي جرش، وفي ليبيا والجزائر، وفي تدمر بسوريا، وفي لبنان، وفي المغرب العربي في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش، وغيره الكثير..''.

واختتمت بيانها قائلة: ''لم تسبقني فنانة خليجية بذلك. وفعلاً، كما قال جمهور نوال الكويتية حرام وظلم كبير مقارنتي بنوال الكويتية''.

من جهتها، اكتفت نوال بتغريدة على "تويتر"، هي من ضمن تغريداتها القليلة جداً، التي لا تتجاوز الـ130 تغريدة، منذ تدشين حسابها في يونيو 2011، وكتبت: "مساء الخير حبايبي، حببت أشكركم على حسن ضيافتكم وكرم أخلاقكم، يحفظكم الرحمن يا أهل المغرب".

وقبلها، كتبت نوال تغريدة، شكرت فيها رئيس مجلس إدارة روتانا سالم الهندي على زيارته وتهنئته لها، بعد نجاح حفلتها في مهرجان "موازين". وكلتا التغريدتين سبقتا شكر نوال وتثمينها لجمهورها وللجهة المنظمة للمهرجان ولحضور الإعلاميين في المؤتمر.

ودشّن "فانز نوال" حملة عبر "تويتر"، من خلال هاشتاغ # مغردون_يتضامنون_مع_نوال_الكويتية، وتحديداً المغرّدة المثيرة للجدل في الكويت والخليج @GUCCIAH "هيئة سياسية"، وهاشتاغ آخر # فنانة_العرب_ نوال.

وقد انتشر الهاشتاغان بين المغرّدين على "تويتر"، فضلاً عن إعادة تصريحات نوال التي ألقتها في مؤتمرها الصحافيّ، وأبرزها ما جاء رداً على سؤال حول موقفها مما أقدمت عليه أحلام، حيث قالت: "أنا نوال، ولا يجوز أن أخوض في هذا الكلام.. لا تعليق لديّ. صحيح أنّ جمهوري غضب، وهاجمها، ولكنني لا أستطيع أن أسيطر على المحبيّن، مثلي مثل أيّ فنان".

وتعليقاً على تعمّد أحلام وغيرها التباهي بمجوهراتهن وملابسهن، قالت نوال: "أنا أتباهى بصوتي وبمحبّة الناس، وليس بمجوهراتي وملابسي. فكلّ النساء يرتدين المجوهرات والملابس، ولكن من التي تملك الموهبة؟!".

جمهور نوال لم يسكت أيضاً، وقام بوضع مقارنة مع أحلام مدعّمة بالأرقام حول أنّ بداية نوال كانت من ألحان الملحن الراحل راشد الخضر، وهو من أبرز موسيقيّ الوطن العربي، وعدد ألبوماتها 15 ألبوماً، مقارنة بأحلام التي بدأت مشوارها الغنائي في إحياء حفلات الأعراس، وعدد ألبوماتها 11 ألبوماً، وأنّ نوال خرّيجة المعهد العالي للفنون الموسيقية، في حين لم تُكمل أحلام التعليم الابتدائي، ونوال تجيد العزف على الناي والبيانو، فيما لا تُجيد أحلام العزف سوى على آلة "الطار".

وقد لقّبت نوال بفيروز الخليج وفنانة العرب وقيثارة الشرق وملكة الكلاسيكية، في حين لقّبت أحلام نفسها بالملكة، ونوال ليس لديها أي خلاف مع أيّ فنّان، في حين أنّ لأحلام خلافات مع أكثر من 27 فناناً وإعلامياً.

وخلص المراقبون إلى القول: "نوال أذكى من أحلام بكثير، ولن تنجرف معها في حرب ومهاترات فنية لا تُغني ولا تُسمن من جوع، والحكم أوّلاً وأخيراً الجمهور الواعي، ليعرف مقارنتها بأحلام جريمة أم العكس!.

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