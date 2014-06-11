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«المغازي»: 90% من برنامج السيسي غير معلن لاعتبارات «الأمن القومي»

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قال الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حملة المشير عبدالفتاح الانتخابية، إن 90% من برنامج الرئيس الانتخابي لم يتم الإعلان عنه، بسبب ما سماه «اعتبارات تتعلق بالأمن القومي».

وذكر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن أفكار البرنامج «ستنقل نقلة أخرى في فترة قليلة»، وأن الرئيس يؤمن بحديث «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

وأضاف «الرئيس يتميز بالصدق والأمانة وقلة الكلام وكثرة العمل، ومن يعمل معه يتعب ويشقى جدًا، وهو لا يعمل لشئ إلا لرضاء الله والشعب المصري، فهو شخصية فريدة من نوعها، حنون وحازم في ذات الوقت، ويغضب بشدة من الأحاديث عن أن الدولة المصرية ضعيفة أو غير قادرة على فعل شئ ما، ومن الأحاديث عن المصالحة مع من ارتكب العنف، وهو منشغل جدًا بحصول المرأة المصرية على حقوقها».

واختتم المتحدث باسم حملة المشير، بقوله «ليس نفاقًا أو مجاملة، فقد تعلمت من السيسي، خلال 60 يوما ما تعلمته خلال 3 سنوات بعد الثورة، وبعض رجال الأعمال اتخذوا موقف من المشير لإصراره على استرداد حقوق الشعب فمنعوا العمال من النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية».

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