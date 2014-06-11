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بلاتر يكرم شحاتة في البرازيل

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بلاتر يكرم شحاتة في البرازيل بلاتر يكرم شحاتة في البرازيل

قام جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتكريم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب في البرازيل بصفته شخصية العام في قارة إفريقيا.

وجاء تكريم شحاتة الذي يتولى حاليا منصب المدير الفني لفريق الدفاع الحسني المغربي في مدينة ساوباولو البرازيلية ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم "الكونجرس"

ودعا الفيفا شحاتة للتكريم على هامش افتتاح مونديال البرازيل.

وسلم بلاتر شحاتة وسام الاستحقاق عن قارة إفريقيا تقديرا لإنجازاته مع منتخب مصر التي توجها بثلاثة بطولات كأس أمم إفريقية متتالية.

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