الجيش يوافق على استضافة الدفاع الجوي لمباراة الأهلي والجونة

وافقت القوات المسلحة على استضافة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ليحل أزمة ملعب المباراة.

وقال عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com "الأمانة العامة للقوات المسلحة أرسلت لنا خطابا أكدت فيه موافقتها على استضافة مباراة الأهلي والجونة على ملعب الدفاع الجوي".

وكان محمود علام مدير عام النادي الأهلي قد اجتمع بمسؤولي الأمانة العامة بالقوات المسلحة لحل أزمة استضافة مباريات الأهلي على ملاعب الجيش.

وحاول الأهلي حل الأزمة بإرسال خطاب لمسؤولي ملعب المقاولون العرب من أجل استضافة المباراة قبل أن تنتهي الأزمة بموافقة القوات المسلحة على استضافة ملعب الدفاع الجوي.