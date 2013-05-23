الإسماعيلي: التأهل لنهائيات الدوري يخدمنا قبل مواجهة البنزرتي

أكد محمد وهبه المدير الفنى لفريق الإسماعيلى أن الفوز على الإنتاج كنا فى حاجه له معنويا من أجل خروج اللاعبين بالتدريج من هزيمه البنزرتى التونسى.

وتغلب الإسماعيلي بهدف دون مقابل على الإنتاج الحربي عقب ضمان تأهله للدورة النهائية للدوري الممتاز بعد خسارة الشرطة من الداخلية في نفس اليوم.

وقال وهبة لـFilGoal.com أن اللاعبين عرفوا بفوز الداخليه على الشرطه قبل لعبهم اللقاء ولكنهم أصروا على خوض اللقاء بقوة وتحقيق الفوز لتأكيد جدارتهم باللعب بالدوره الرباعية.

وتابع "الفوز والتأهل كانا مهمين لنا لرفع الروح المعنوية قبل مواجهة البنزرتي في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

ويستقبل الإسماعيلي البنزرتي التونسي الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 بعدما خسر لقاء الذهاب في تونس 3-0.

وأوضح وهبه إنه فى الفتره المقبله سوف يتجه إلى راحه بعض اللاعبين فى الفريق لشعورهم بالإجهاد ولكن طبقا للظروف المتاحه وحجم الإصابات.

وأضاف إنه دفع اليوم بناشئ صاعد وهو شكرى نجيب وذلك لتأكيد إتجاهه إلى الدفع بعدد من الصاعدين للعب بتشكيل الفريق مع كل مباراه.