محمد بن راشد يرعى حفل تخريج دفعتين في كليات التقنية العليا

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل تخريج دفعتين متميزتين جديدتين في كليات التقنية العليا طلاب على مستوى الدولة .

وقد بديء الحفل الذي اقيم في مسرح كلية الطلاب في مدينة دبي الاكاديمية ظهر اليوم لدى وصول صاحب السمو راعي الحفل يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي ..بالسلام الوطني الذي عزفته فرقة موسيقا شرطة دبي ثم شاهد سموه والحضور عرضا مصورا لبعض أنشطة وبرامج الكليات العليا في مختلف إمارات الدولة.

والقى في المناسبة معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية في الدولة كلمة ترحيب وشكر أعرب فيها عن اعتزازه وطلبة وطالبات الكليات بالدعم اللامحدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات للكليات ومنتسبيها وخريجيها ما جعلها من الصروح العلمية والتقنية المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة عموما والعمل الجاد للوصول بها إلى مستويات دولية مرموقة.

ثم هنأ الشامسي الخريجين وذويهم ودعاهم إلى الانخراط في العمل الوطني الذي يحقق لهم مستقبلهم والاهداف الوطنية العليا ويعكس رؤية قيادتنا المعطاءة المتمثلة بالوصول بدولتنا العزيزة إلى الرقم واحد في مختلف الميادين وعلى شتى الصعد.

وكان للخريجين وقفة شكر وولاء وامتنان إلى قيادتنا الحكيمة على ما توليه لشباب الوطن من رعاية واهتمام وتوفير فرص العلم والعمل كي يساهموا في بناء وطنهم كل في مجال اختصاصه.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الخريج المهندس بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى الطالب عبدالله خليفة المهيري الذي عاهد الله عز وجل والقيادة الرشيدة والوطن على أن يكون وزملاؤه جندا أوفياء لهذا الوطن العزيز وقيادته المعطاءة وأهليهم وذويهم الذين مدوهم بالتشجيع والدعم المادي والمعنوي.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وإلى جانبه رئيس مجمع كليات التقنية العليا ومدير الكليات بتسليم الشهادات إلى الخريجين العشرين الحاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الاولى وهنأهم سموه على هذا الانجاز العلمي الذي يستحق المتابعة ومواصلة السير على درب العلم والتعلم والتفوق معتبرا سموه أن النجاح لا يكفي بل يجب أن يتوج بالتميز والتفوق الذي يدوم للابد.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم قد سلم وإلى جانبه سعادة الدكتور طيب كمالي مدير الكليات في الدولة الشهادات إلى أصحابها الخريجين البالغ عددهم نحو 447 من بينهم دارسون من كلية خليفة بن زايد الجوية في العين وكلية راشد بن سعيد البحرية والبالغ عددهم خمسة وعشرون خريجا حصلوا على درجة البكالوريوس بتميز.

وقبيل ختام الحفل وقع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الشاشة الالكترونية لاتاحة الفرصة لطلبة وطالبات كليات التقنية بالاطلاع على كتاب سموه / ومضات من فكر/ الكترونيا ثم استؤذن سموه لتدريس الكتاب لطلاب المرحلة التأسيسية في الكليات وتقبل سموه في المناسبة لوحة تذكارية تعكس لمحات من تراثنا العربي الاصيل من تصوير طالبات الكلية في الشارقة وقدمنهاهدية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لمناسبة تخريج الدفعتين 22 و 23 في كليات الطلاب على مستوى الدولة وشكرهن سموه على مبادرتهن الطيبة وتمنى لهن ولزميلاتهن الدارسات من بنات الوطن النجاح والابداع والتفوق في دراستهن والسير جنبا الى جنب مع إخوانهن الشباب في مسيرة التنمية المستدامة لدولتنا الحبيبة.

والتقطت لسموه الصور التذكارية مع مرشحي كلية خليفة بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية الخريجين ..ودعاهم سموه إلى عدم التوقف في مسيرتهم التعليمية والتدريبية ليجمعوا المجد من جميع أطرافه وزواياه متمنيا لهم السداد في خدمة بلادهم وشعبهم وبناء مستقبلهم المشرق.

حضر الحفل عدد من اصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد والقيادات التربوية والثقافية والتعليمية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة.

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