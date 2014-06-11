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الهيئة العربية للإنماء الزراعي تبحث استثمار 50 ألف فدان في مصر

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الهيئة العربية للإنماء الزراعي تبحث استثمار 50 ألف فدان في مصر الهيئة العربية للإنماء الزراعي تبحث استثمار 50 ألف فدان في مصر

دكتور أيمن فريد أبوحديد ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

يبحث رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي يوم السبت المقبل مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى استثمار 50 ألف فدان فى زراعة محاصيل استراتيجية، وذلك في إطار تفعيل نتائج زيارة وفد الهيئة لمصر ابريل الماضى.
> وذكرت وزارة الزراعة -فى بيان لها اليوم الاربعاء -أنه من المقرر ان يصل المزروعى إلى القاهرة بعد غد الجمعة فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يستعرض خلالها ماقام به الوفد خلال زيارته لمنطقتى توشكى، وشرق العوينات، تمهيداً للبدء فى استثمارات زراعية هائلة فى ، على مساحة 50 ألف فدان.
> وأوضح البيان أن جدول اعمال الوفد يتضمن كذلك زيارة عدد من المواقع الجديدة، وعقد اجتماعات بين وفد الهيئة وقيادات الوزارة، للاتفاق على آلية للتنفيذ، والوصول الى نتائج مشتركة لتحسين فرص الاستثمار فى مصر.
> ونوه البيان بان هذه الزيارة تأتى ضمن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار الزراعى فى مصر، والتيسير على المستثمرين وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لهم، للنهوض بالقطاع الزاعى ككل، والحد من الفجوة الغذائية، وتحقيق الامن الغذائى فى مصر.
> يذكر أن ابوحديد قد شارك فى فعاليات المؤتمر ال38 لمجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى، الذى عقد في تونس إبريل الماضى، والذى اسفر عن طلب الهيئة للاستثمار الزراعى فى مصر على مساحة 50 ألف فدان لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية المختلفة.
> أ ش أ

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