سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات آثرية تعود الى الألف الأولي قبل الميلاد

كشفت سلطنه عُمان عن اكتشافات أثرية مهمة جديده تعود الى الألف الأولى قبل الميلاد ، فقد تم العثور على مقتنيات ذات دلالات حضارية تاريخيه يجرى توثيقها ودراستها وهى حصيلة مبدأيه للاكتشافات الجديدة التى شملت مئات المواقع الاثريه التى تعود الى فترات زمنيه بعيده ، وتنتشر على مسافه 100 كيلومتر .وكانت وزارة التراث تقوم بأعمال ترميم فى منطقة تنفذ فيها وزارة النقل والمواصلات طريقا عاما عندما توصلت الى الاكتشافات ، ضمت المواقع الجديدة العديد من الاكتشافات الأثرية كالفخاريات والخناجر.

تزامن الإعلان عن الاكتشافات الجديدة فى توقيت يواكب استعدادات السلطنة للاحتفال بيوم النهضة العمانية فى الثالث والعشرين من يوليو المقبل ،وهى تؤكد عمق تاريخ الحضارات العمانية التى تعود بداياتها الى حقب زمنية موغلة فى أعماق التاريخ .