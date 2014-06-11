دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض بجامعة أسيوط

نظمت وحدة مناظير العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط أول دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض وذلك بمشاركة 18 متدرب من الأساتذة و الأطباء المتخصصين من الجامعات والمستشفيات المصرية المختلفة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد مخلوف عميد الكلية ، والدكتور ماهر العسال المشرف العام على الوحدة ، والدكتور هشام القاضى مدير الوحدة .

وقد صرح الدكتور حاتم جلال زكى الأستاذ بقسم العظام بكلية الطب ورئيس ومنظم الدورة ان هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر و الشرق الأوسط لعلاج مشاكل مفصل الحوض بدون فتح وهو مجال دقيق وجديد فى جراحة العظام ، وأضاف أن الدورة تضمنت على مدار يومين إجراء 4 عمليات جراحية مختلفة لمناظير الحوض و أمراض احتكاك المفصل على الهواء . بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل التدريبية لتعليم خطوات المنظار على موديلات و عظم اصطناعي معده خصيصا لتلك الدورة .

والجدير بالذكر أن وحدة المناظير بالجامعة تعتبر هى الرائدة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط في جراحات مناظير مفصل الحوض والتى تقدم خدمة صحية متميزة لمرضى محافظات صعيد مصر.