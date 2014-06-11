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دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض بجامعة أسيوط

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دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض بجامعة أسيوط دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض بجامعة أسيوط

نظمت وحدة مناظير العظام  بكلية الطب بجامعة أسيوط  أول دورة تدريبية لمناظير مفصل الحوض وذلك  بمشاركة  18 متدرب من الأساتذة و الأطباء المتخصصين  من الجامعات والمستشفيات المصرية المختلفة ،  وذلك  تحت رعاية  الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة  ، والدكتور أحمد مخلوف عميد الكلية ، والدكتور ماهر العسال المشرف العام على الوحدة ، والدكتور هشام القاضى مدير الوحدة .

وقد صرح الدكتور حاتم جلال زكى  الأستاذ بقسم العظام بكلية الطب ورئيس ومنظم  الدورة ان هذه  الدورة تعتبر  الأولى من نوعها فى و الشرق الأوسط لعلاج مشاكل مفصل الحوض بدون فتح وهو مجال دقيق وجديد فى جراحة العظام ، وأضاف أن الدورة تضمنت    على مدار يومين إجراء  4 عمليات جراحية مختلفة  لمناظير الحوض  و أمراض احتكاك المفصل على الهواء . بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل التدريبية لتعليم خطوات المنظار على موديلات و عظم اصطناعي معده خصيصا لتلك الدورة .

والجدير بالذكر أن وحدة المناظير بالجامعة تعتبر هى الرائدة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط في جراحات مناظير مفصل الحوض والتى تقدم خدمة صحية متميزة لمرضى محافظات صعيد مصر.

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