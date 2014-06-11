العثور على قاتل زوجته مشنوقا في سجن سنورس بالفيوم

لقى متهم بقتل زوجته مصرعه داخل عنبر المساجين فى مركز سنورس بالفيوم عثر عليه مربوط بشال حول رقبته ويتدلى من السقف .

كان اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار بعثور نزلاء عنبر المساجين بمركز شرطة سنورس على جثة زميلهم “حمادة . ن .م. ع” -48 سنة- مربوطة بشال ملفوف حول الرقبة وتتدلى من سقف حمام السجن .

انتقل المقدم حسام عبد المنعم مفتش مباحث المركز لمكان الحادث وتبين أن القتيل متهم في المحضر رقم 2895 بقتل زوجته “نورا . ر . ر” -21 سنة- ربة منزل لشكه في سلوكها بعد أن قام باستدراجها لشاطئ بحيرة قارون ونفذ جريمته ، وبضبطه اعترف بالواقعة وأمر المستشار أحمد يوسف مدير نيابة سنورس بسكرتارية جمال الصعيدي بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

استمع أحمد مفتاح وكيل نيابة سنورس إلى شهود الواقعة ونوبتجية السجن وأمر بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة ، وتولت النيابة التحقيق .