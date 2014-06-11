"راشد" يقيم احتفالية كبرى بمناسبة "حق الليلة"

احتفل طلبة مركز راشد للمعاقين بمناسبة منتصف شعبان أو "حق الليلة" وسط حشد من الداعمين من المؤسسات الحكومية والشركات وأهالي الطلاب وأصدقاء المركز وبحضور وسائل الإعلام يتقدمهم كل من الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد ال مكتوم والشيخة فطيم بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة اسعاف دبي وخالد دياب المدير التنفيذي لشركة كيونت الشرق الاوسط ونواف قاسم البنا واسماعيل الحوسني نائب المدير العام لمجموعة شركات أسكون.

وتهدف الاحتفالية التي أدخلت الفرحة على قلوب الحضور إلى تعميق الوعي والوازع الديني لدى الطلبة المعاقين، والتأكيد على حقهم بالمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية، ما يسهم في تعميق وتحقيق وتعزيز مفهوم الدمج الحقيقي بين المعاقين وأقرانهم الأسوياء والمجتمع عموماً، كما تهدف الاحتفالية إلى لفت الأنظار إلى قضايا الإعاقة وتعميق الوعي المجتمعي بهمومهم وقضاياهم فيما انتشرت في صالات وممرات المركز الاكشاك لتوزيع الهدايا والمنتجات والأطعمة والمشروبات على الطلاب وزوار المركز عامة.

بدأت الاحتفالية التي قدمتها مهرة فلكناز بمساعدة الطالب خالد الجثمي باستعراض مدهش قدمه أعضاء فرقة "نجوم راشد" المسرحية بمشاركة مدرسة الجاحظ للتعليم الأساسي تحت إشراف الأستاذة منى كلنتر.

شخصيات عالم "فريج" المسلسل الكارتوني المحلي الشهير كانت حاضرة وبقوة سواء بالسلام على الحضور والطلاب قبل الاحتفالية والتجوال في الممرات وردهات المركز وإشاعة أجواء من الفرح والتقاط الصور التذكارية مع الشخصيات المحبوبة أو من خلال الاستعراض الفني على خشبة المسرح بمشاركة طلاب المركز واعضاء فرقة "نجوم راشد" لينضم اليهم في النهاية كل الاطفال الحاضرين من خارج المركز ومن ثم التقاط الصور التذكارية لجموع الاطفال والشخصيات مع الشيخ عبد الله بن مكتوم الذي قام بتكريم لفيف من الأصدقاء والداعمين والرعاة للاحتفالية وهم: حرس الرئاسة/ قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني ومثلها السيد ناصر سلمان محمد وهيئة دبي للثقافة والفنون ممثلة بصفية سمحان وكذلك محاكم دبي ومثلتها رئيس شعبة الاتصال الجماهيري ورئيس فريق التواصل الاجتماعي روضة سالمين السويدي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بسعادة خليفة حسن بن دراي المدير التنفيذي وإينوك ممثلة بحصة البلوشي تنفيذي المسؤولية المجتمعية ومجموعة شركات أسكون ممثلة باسماعيل الحوسني نائب المدير العام وتكريم ليلى عثمان على دعمها ورعايتها الدائمة وحرصها على تبني العديد من فعاليات المركز وطلبته بصفة دورية وخاصة احتفالات نهاية العام الدراسي وشركة كيونت العالمية ومثلها خالد دياب المدير الإقليمي ومريم خلفان السويدي وريما أبو غيداء المدير العام ليلي بوند سبا ومفوضية مرشدات الشارقة والفريق التطوعي "فولانتير إن يو آيه اي".

وفي ختام الحفل قدم "نجوم راشد" لوحة فنية كهدية للذكرى للشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد ال مكتوم الذي تم تكريمه في نهاية الحفل من قبل السيدة مريم عثمان المدير العام للمركز.

السيدة عثمان أعربت عن بالغ فرحتها وسعادتها الغامرة وهي تشارك الطلاب هذه الفرحة بهذه المناسبة النابعة من عمق تراثنا الوطني، وأكدت على حرص المركز على تعميق هذه المناسبات التي تحمل بعدا روحيا وتراثيا وترفيهيا واجتماعيا كما تقدمت بالشكر لكل أصدقاء المركز من مؤسسات وهيئات وشركات وافراد الذين حضروا جميعها واسهموا في إنجاح الفعالية حيث تحول المركز الى خلية نحل وساحة للفرح على مدى ساعات الاحتفالية.

اسماعيل الحوسني نائب المدير العام لمجموعة شركات أسكون من جهته أعرب عن تقديره للمركز لتنظيم مثل تلك الفعاليات النابعة من أصالة مجتمعنا وتؤكد على مجموعة من القيم والعادات التي يعتز بها المجتمع الاماراتي كما أعرب عن دعمه لفعاليات المركز وجهوده ومشاريعه في شتى المجالات الذي يعمل على تقديم الخدمات لفئة المعاقين وفق أرقى المواصفات العالمية.

خالد دياب المدير الاقليمي لشركة كيونت العالمية واحد ابرز الداعين والرعاة للمركز اعرب عن سعادته بالمشاركة في رعاية هذا الحدث والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة في دعم المركز وجهوده عبر عدة فعاليات من ابرزها تنظيم زيارة "نجوم راشد" لماليزيا.

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