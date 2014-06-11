20 حذاء مناسب لإطلالات الرجل الخليجي

يتمتع الرجل الخليجي بإطلالة مميزة تظهر أناقته على الرغم من حرارة الأجواء الصيفية في هذا الموسم، ففي المقابلات الرسمية يرتدي الثوب الخليجي المميز أو البدل الرسمية الأنيقة، لذلك في هذا الموضوع جمعنا لك عزيزي الرجل 20 حذاء مناسباً لإطلالاتك المختلفة.

ننصحك باستثمار مبلغ مناسب من المال لاختيار حذاء جلدي مريح بجودة عالية يتناسب مع إطلالاتك، ولا مانع من اختياره بلون مختلف كالأخضر الزيتي أو العودي الغني، ولكن كن حريصاً على اختيار لون يتناسب مع الثوب الخليجي والبدلات التي تملكها لتتمكن من الاستفادة منه في عدة إطلالات.

أما إن أردت تخصيص أحذية مناسبة لإطلالتك بالثوب الخليجي الأبيض فننصحك باختيار صندل أو حذاء مفتوح في هذا الموسم.

أكمل إطلالتك باختيار الحذاء المناسب من بين ما جمعنا لك أعلاه.

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