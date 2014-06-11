نجمات في الأربعين يزددن أناقة

السيدات الأنيقات يحافظن على أناقتهن مهما تقدم بهن العمر، ومع بلوغ السيدة عمر الأربعين تبحث عن خيارات أكثر رقة ورزانة من المعتاد، وقد لاحظنا ذلك في أناقة إطلالات النجمات مع بلوغهن هذا العمر، وفي هذا الموضوع نسلط الضوء على أناقة النجمات في الأربعينات.

لم تتنازل عارضة الأزياء الأشهر في العالم ناعومي كامبل Naomi Campbell عن ستايلها الجريء الذي عودتنا على الظهور به دائماً، لكنها أصبحت تعتمد إطلالات أهدأ وأكثر رزانة مع مرور الوقت، أما كيت بلانشيت Cate Blanchett فتبهرنا بخيارات جريئة ومتجددة في كل إطلالة، ولم تتنازل عن أناقتها حتى أصبحت بمثابة أيقونة للموضة تتبعها السيدات حول العالم.

كما تعتمد بعض النجمات، مثل: اليسا و كارول سماحة و نوال الزغبي وبينيلوبي كروز Penelope Cruz الستايل الأنثوي الناعم في إطلالاتهن بشكل يتناسب مع أعمارهن والمناسبات التي يحضرنها، أما ساندرا بولوك Sandra Bullock فتعمد إلى اختيار ألوان وتصاميم مختلفة في كل إطلالة، وتختار نوال الكويتية إطلالات رزينة وناعمة كما عودتنا كل مرة.

وتتميز النجمة أحلام بعشق واضح للتجديد في اختياراتها فتظهر بلوك ساحر تزينه مجوهراتها الرائعة في كل مرة تطل بها. شاهدي معنا إطلالات أجمل النجمات في الأربعين وإختاري الأجمل بينها

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