ضحية «تحرش التحرير» لـ«التلاوي»: ما حدث معي كان «ممنهجًا ومرتبًا»

قالت السيدة التي تعرضت لحادث تحرش في التحرير، خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما جرى بحقها كان «ممنهج ومرتب»، وإنها سيطرت عليها حالة من الأعياء والإنهاك الشديد، وكانت تعاني من حالة نفسية شديدة السوء، وذلك خلال زيارة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لها، الأربعاء، بمستشفى الحلمية العسكري.

وطالبت السيدة رئيس الجمهورية بالثأر لها ورد حقها، وأن يتلائم حجم العقاب للمتهمين في القضية، مع حجم الجرم الذي ارتكبوه، بما يكفل عدم تعرض غيرها من السيدات لمثل هذه الحوادث، فيما وعدت «التلاوي» الضحية بتقديم كافة سبل المساندة والدعم، سواء كان قضائيًا أو معنويًا ونفسياً قائلة لها «مش هنسيب حقك».

في سياق متصل، اتهمت الحركات النسائية والمجتمعية المعنية بمناهضة ظاهرة التحرش والدفاع عن المرأة، وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بـ«التخاذل الشديد» في التصدي لظاهرة التحرش، وحملتها مسؤولية ما حدث مؤخرًا من حالات تحرش جماعي واغتصاب في ميدان التحرير، وذلك خلال الاجتماع الطاريء الذي عقده المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وعدد من أعضاء الحركات المجتمعية، لمناقشة كيفية التصدي لظاهرة التحرش في المجتمع المصري.

وقالت جانيت عبدالعليم، عضو مبادرة «شفت تحرش»، إن إيجاد حل للظاهرة التي تفشت في الشارع المصري، هي مسؤولية وزارة الداخلية، ويجب أن يتواجد رجال الشرطة وسط الأفراد، لمنع هذه الحوادث قبل وقوعها، وطالبت الوزارة بمعاقبة جميع المتسببين في هذا «الإهمال الجسيم».

في المقابل، قالت العقيد ميرفت حمدي، التي حضرت اللقاء كممثل للوزارة، إنه لا يمكن اللقاء اللوم على وزارة الداخلية بمفردها، مشيرة إلى أن المشكلة «مجتمعية وأخلاقية» في المقام الأول، مشددة على الحاجة لإصلاح المنظومة المجتمعية بشكل كامل وإصدار نصوص قوانين وتشريعات رادعة لهذه الظاهرة.

وأكدت أن الشرطة وظيفتها تنفيذ هذه القوانين والتشريعات، وأن جهاز الشرطة واجه خلال الفترة السابقة العديد من التحديات الأمنية الصعبة ولكنه مع ذلك حاول بأقصى جهد ممكن الحفاظ على أمن المجتمع، على حد قولها.

وطالبت الدكتورة عزة كامل، مدير مؤسسة «أكت»، بلقاء رئيس الوزراء لمطالبته بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقفون وراء هؤلاء الأشخاص في حادثة ميدان التحرير، ليتم التعامل معهم بشكل «حازم» والتصدي لهم، ولمناقشة قانون التحرش الذي تم إصداره مؤخرًا، ومطالبته بإعادة تعريف كلمة التحرش، لأن واقعة الاعتداء الجنسي التي حدثت في ميدان التحرير لا تندرج تحتها وإنما كانت «اغتصاب حقيقي، وأكثر من مجرد هتك عرض».