منظمة حقوقية بالفيوم تطالب بالإفراج عن 8 سائقين محتجزين بليبيا دون تهم

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالفيوم السلطات المصرية بسرعة التدخل للافراج عن 8 من سائقى الشاحنات تم احتجازهم منذ خمسة ايام مع شاحناتهم بمعسكر عسكرى دون اى تهم وتم اهانتهم والاعتداء عليهم بالضرب.

> وأكد احمد سيف النصر المتحدث الاعلامى باسم الجمعية ان 7 شاحنات توجهت من الفيوم الى ليبيا محملة بخلطة كاتشب وشطة لصالح احد التجار من مرسى مطروح ويدعى عوض وتم تحليل عينات من الشحنة وثبت سلامتها وتم السماح لها بمغادرة الجمارك ولكن بعد ان انتقلت لمدينة سرت تم القاء القبض على السائقين الثمانية واحتجاز شاحناتهم وهم سيد على عبد المجيد وشقيقه خالد ومحمد محمود عبد الكريم وجابر على على ومصطفى على وسيد قرنى عبد الله ومعوض محمد عجمى ويوسف محمود.

> واكد فتحى على عبد المجيد شقيق اثنين من السائقين المحتجزين ان شقيقه ابلغه عبر الهاتف انهم تم التعامل معهم بقسوة وتعرضوا للضرب والاهانات من قبل السلطات الليبية وانهم محتجزون بمعسكر شهداء الزاوية العسكرى بمدينة سرت بحجة ان الشحنة كان يجب ان تدخل فى ثلاجات وليس شاحنات.

> وطالبت الجمعية الوطنية بالفيوم سرعة التدخل للافراج عن السائقين ومحاسبة المسئول عن تسفيرهم لليبيا وتحميلهم بضائع غير مطابقة للمواصفات الليبية وانهم مجرد سائقين لا ذنب لهم خاصة وان هناك تجار يقومون بتسلم هذه الببضائع ولم يتدخل احد منهم حتى الان وتركوا السائقين لمصيرهم.

> كما انتقدت الجمعية تقاعس السفير المصرى فى ليبيا عن التدخل لحماية السائقين وزيارتهم وفتح تحقيق مع المسئول عن اهنتهم وتعذيبهم بمعرفة السلطات الليبية حرصا على كرامتهم وضرورة التدخل الفورى لحل الموضوع والافراج عن السائقين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسئولين عن ذلك.