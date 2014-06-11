تعليم سوهاج: طالب وطالبة يمزقان أوراق الإجابة لصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قيام أحد الطلاب بمدرسة اللغات التابعة لإدارة دار السلام، بتمزيق ورقة الإجابة لصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس، وفر هاربا من اللجنة .

وكلفت نادية موسى وكيلة وزارة التربية قسم الشؤن القانونية بإدارة دار السلام التعليمية بالتحقيق فى الواقعة بالاستعانة بمذكرة الملاحظين بالمدرسة ​.

​وشهدت مدرسة الثانوية بنات بمدينة جرجا نفس الواقعة بعد ان قامت طالبة بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بها داخل اللجنة وتم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها للجنة الامتحانات والمراقبة بقطاع اسيوط.