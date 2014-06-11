محافظ قنا يعتمد نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجتي امتحان الدور الأول للشهادة الإعدادية والإبتدائية للعام الدراسي 2013/2014 .

صرح المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 47047 طالب وطالبة حضر الامتحان 46314 نجح منهم 31440 طالب وطالبة بنسبه نجاح بلغت 67.88% حصلت إدارة الوقف على المركز الأول بنسبة 75.54 % ودشنا على المركز الثاني 74.60% والثالث لمركز فرشوط 73.33% أما نقادة فقد بلغت نسبتها 70.64% وقوص 70.21% وقفط 70.03% ونجع حمادي 69.06% وقنا 68.02% ثم أبو تشت 57.4% ، وحققت 14 مدرسة نسبة 100% ، ونظرا لتزايد أعداد الطلبة الحاصلين علي المجموع النهائي 300 درجة بلغ عدد الأوائل 24 طالب وطالبه .

كما تقدم للامتحان في الشهادة الابتدائية 55936 تلميذ وتلميذة حضر الامتحان 52932 نجح منهم 41724 بنسبة نجاح بلغت 78.83% وعدد الأوائل الذين حصلوا علي الدرجة النهائية 9 طلاب وثلاثة حصلوا علي مجموع 299.8 درجة وحققت إدارة نقادة التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 93.09 % والوقف المركز الثاني بنسبة 89.40 % والثالث لقفط 88.28 % أما فرشوط بلغت نسبتها 86.24 % ودشنا 85.87% ونجع حمادي 83.49 % وقنا 78.73 % ثم قوص 67.07 % وتأتي ابوتشت في النهاية بنسبة 63.39 % .

وأشار المحافظ أن النتيجة تعكس مستوي الطلاب ومدي اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم وان الدولة تعمل بجهد في دعم العملية التعليمية وتطويرها من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.