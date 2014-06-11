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محافظ قنا يعتمد نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية

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محافظ قنا يعتمد نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية محافظ قنا يعتمد نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية

اعتماد النتائج

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجتي امتحان الدور الأول للشهادة الإعدادية والإبتدائية للعام الدراسي 2013/2014 .

صرح المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 47047 طالب وطالبة حضر الامتحان 46314 نجح منهم 31440 طالب وطالبة بنسبه نجاح بلغت 67.88% حصلت إدارة الوقف على المركز الأول بنسبة 75.54 % ودشنا على المركز الثاني 74.60% والثالث لمركز فرشوط 73.33% أما نقادة فقد بلغت نسبتها 70.64% وقوص 70.21% وقفط 70.03% ونجع حمادي 69.06% وقنا 68.02% ثم أبو تشت 57.4% ، وحققت 14 مدرسة نسبة 100% ، ونظرا لتزايد أعداد الطلبة الحاصلين علي المجموع النهائي 300 درجة بلغ عدد الأوائل 24 طالب وطالبه .

كما تقدم للامتحان في الشهادة الابتدائية 55936 تلميذ وتلميذة حضر الامتحان 52932 نجح منهم 41724 بنسبة نجاح بلغت 78.83% وعدد الأوائل الذين حصلوا علي الدرجة النهائية 9 طلاب وثلاثة حصلوا علي مجموع 299.8 درجة وحققت إدارة نقادة التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 93.09 % والوقف المركز الثاني بنسبة 89.40 % والثالث لقفط 88.28 % أما فرشوط بلغت نسبتها 86.24 % ودشنا 85.87% ونجع حمادي 83.49 % وقنا 78.73 % ثم قوص 67.07 % وتأتي ابوتشت في النهاية بنسبة 63.39 % .

وأشار المحافظ أن النتيجة تعكس مستوي الطلاب ومدي اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم وان الدولة تعمل بجهد في دعم العملية التعليمية وتطويرها من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.

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