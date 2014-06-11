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نيمار لميسي: ستخسر المونديال أمام البرازيل

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نيمار لميسي: ستخسر المونديال أمام البرازيل نيمار لميسي: ستخسر المونديال أمام البرازيل

نيمار

أكد البرازيلي نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه يتمنى حظا طيبا للارجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق في بطولة كاس العالم المقرر اقامتها في البرازيل الشهر المقبل.

وأشار نيمار إلى أنه يامل أن يصل منتخب الارجنتين إلى المباراة النهائية للمونديال، الا انه اكد ان البرازيل ستفوز في النهاية وتحسم اللقب لصالحها.

وقال نيمار فى تصريحات لوسائل الاعلام البرازيلية : «لقد تمنيت حظا طيبا ليونيل ميسي حتى المباراة النهائية، ولكنني أكدت له في الوقت ذاته انه سيخسر امام البرازيلي».

ورفض نيمار فكرة أن زميله الأرجنتيني كان يمر بمرحلة تذبذب في المستوى الفني خلال الموسم المنصرم: «كل شخص يقول ما يحلو له، هذا لا يمكن ان ينطبق على ميسي، هو الافضل بالنسبة لي، لم ار لاعبا مثله لديه هذا الرونق اثناء ممارسة كرة القدم، لا اعتقد انه كان يمثل مشكلة لنا في برشلونة، بل كان يقدم الحلول دائما».

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