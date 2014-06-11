النائب العام يأمر بالتحقيق مع مستشفيات امتنعت عن استقبال “ضحية التحرش”

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل، في واقعة امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التي تعرضت للتحرش بميدان التحرير.

قرر المستشار هشام بركات ، النائب العام، تكليف أعضاء النيابة العامة بسرعة الانتهاء من الت في جميع قضايا تعرض الفتيات للتحرش، حيث أكدت النيابة العامة أنه لن تتكاسلفي اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة المشينة، وتطبيق الأحكام الرادعة حتي تأمن السيدات علي أنفسهن.

الجدير بالذكر، أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في واقعة التحرش التي تهرضت لها المجني عليها بميدان التحرير وما سبقها من وقائع مشابهة علي الور.