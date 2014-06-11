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الرئيس التركي يهنىء السيسي بمناسبة توليه مهام الرئاسة

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الرئيس التركي يهنىء السيسي بمناسبة توليه مهام الرئاسة الرئيس التركي يهنىء السيسي بمناسبة توليه مهام الرئاسة

تلقت السفارة المصرية في أنقرة رسالة تهنئة من الرئيس التركي عبد الله جول موجهة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة توليه مهام رئاسة جمهورية العربية.
> وأعرب عبد الله جول في رسالة التهنئة عن سعادته بأن ينقل إلى الرئيس السيسي أفضل التمنيات بالسلام والاستقرار والرفاه لشعب مصر الصديق والشقيق، كما أكد على ثقته بأن العلاقات العريقة التي تمتد عبر قرون طويلة بين شعبي مصر وتركيا سوف تستمر في كافة الأوقات.

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