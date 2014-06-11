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مقتل وإصابة أربعة من عناصرالشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

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مقتل وإصابة أربعة من عناصرالشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد مقتل وإصابة أربعة من عناصرالشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاربعاء، بأن أربعة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت دوريتهم غربي العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الأربعاء مستهدفة دورية للشرطة لدى مرورها في منطقة الغزالية غربي بغداد ما أدى الى مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي التفجير، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر ان العاصمة بغداد تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة و عبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

 

أ ش أ

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