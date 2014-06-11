«التموين»: معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان

كشف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستعد لإقامة معرض للسلع الغذائية وغير الغذائية، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر الأربعاء المقبل، بأسعار مخفضة، ويستمر 10 أيام، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال حنفي، خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، إن المعرض يتضمن اللحوم بكل أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن والأسماك، والسكر والدقيق والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر والمنظفات الصناعية، وكل السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبالغ عددها 34 شركة.

وأضاف أنه سيتم طرح كل السلع الغذائية وغير الغذائية في محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني وشركة المصريين، والتي يصل عدد فروعها إلى نحو 40 ألف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه جارى حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والادارية عن طريق تعديل وتغيير القوانين، وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها، بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع، وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية .

وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير كل فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع، وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت، وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط، سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية، ووضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع .