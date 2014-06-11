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إمرأة تحطم سوبرماركت بالشارقة رفض بيعها سجائر

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إمرأة تحطم سوبرماركت بالشارقة رفض بيعها سجائر إمرأة تحطم سوبرماركت بالشارقة رفض بيعها سجائر

حطمت امرأة غاضبة محتويات سوبرماركت في الشارقة صباح السبت الماضي بعدما رفض صاحبه طلباتها المتكررة لعلبة السجائر بسبب الحظر المفروض على بيع السجائر في المناطق السكنية.

شرطة الشارقة تحقق حاليا في نسبة الخسائر التي أحدثتها المرأة وهي شابة في العشرينات.

يشار إلى أن حظر بيع منتجات التبغ فرض على المحلات  التي تقرب بمسافة  100 متر من أي موقع ديني وبمسافة 150 متر من دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات.

ونقل موقع "إميريتس 24/7" عن عبد السلام، صاحب السوبرماركت قوله أنه اضطر لغلق محله لاحتجاز المرأة  بسبب سلوكها المتمرد إذ أتلفت المكاتب والمعدات والآلات النقدية، ومعدات التبريد وغير ذلك. وبعدها استدعى الشرطة التي اعتقلتها واقتادها إلى القسم  للتحقيق معها، وحصلت الشرطة على نسخة من شريط الفيديو الذي تظهر فيه وهي تنفذ الاعتداء

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