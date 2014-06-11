مصدر: الإبقاء على وزير الطيران فى التشكيل الحكومى الجديد

أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدنى، على وجود مؤشرات تؤكد استمرار الطيار حسام كمال كوزير للطيران المدنى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، نافيا صحة ما يشاع عن خروج كمال من التشكيل الوزارى الجديد، نظرا لعدم طرح حقيبة الطيران للنقاش حتى الآن.

وأوضح المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - فى تصريحات لـ اليوم السابع"، أنه لا صحة عن طلب وزير الطيران من المهندس إبراهيم محلب إعفاءه من منصبه قبل نحو أسبوع بعد الاجتماع المغلق الذى تم بين وزيرى الطيران والسياحة بحضور محلب، لمناقشة تنشيط السياحة فى ضوء تقديم وزارة الطيران لتسهيلات من شأنها العمل على زيادة التدفق السياحى وتنشيطها.

وأضاف المصدر أنه تم فى الاجتماع مناقشة كافة الملفات المتعلقة بتنشيط السياحة ومدى مساهمة وزار الطيران فيها، حيث تبادل كمال وزعزوع المشاورات التى من شأنها تعزيز تنشيط السياحة فى إطار المصلحة العامة للبلاد بصفة عامة ومصلحة الشركة الوطنية مصر للطيران بصفة خاصة.

وأشار المصدر إلى أن عدة جهات رقابية وأمنية وإدارية أصدرت توصية باستمرار الوزير حسام كمال فى منصبه كوزير للطيران نظرا لخصوصية هذه الحقيبة الوزارية وارتباطها بعدة هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية وهو ما يدعم صناعة الطيران وزيادة الحركة الجوية بعد سنوات من انخفاضها، بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير.

وتابع المصدر، أن التوصية تضمنت أيضا خبرة وكفاءة "كمال" كأحد القيادات الشابة التى تدرجت فى عملها الإدارى والوظيفى حتى وصوله لرئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدتين وهو الأمر الذى عزز من قدراته فى تحديد ما تعانيه مصر للطيران من مشاكل فى عدة ملفات والعمل على حلها، بالإضافة إلى السمعة الدولية التى يتمتع بها كأحد كبار الطيارين والمدربين فى مصر والعالم العربى.

من جانبه، أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى فى حكومة تسيير الأعمال، أنه مستمر فى تسيير أعمال الوزارة بعد تقديم الحكومة لاستقالتها يوم الاثنين الماضى، ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أنه لم يتلق أى اتصالات حتى الآن بخصوص استمراره من عدمه كوزير للطيران.

وقال كمال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مستمر فى أداء واجبه الوطنى سواء داخل الوزارة أو خارجها، وأنه لن يدخر جهدا فى العمل على النهوض بصناعة الطيران من أى موقع كان.

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