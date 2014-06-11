مصادر أمنية عراقية: «داعش» تتقدم على الأرض في اتجاه بغداد

كشفت مصادر بالشرطة العراقية لشبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية عن سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» على قريتين في كركوك وأخرى بصلاح الدين، بالإضافة إلى تقدم المسلحين في محافظة صلاح الدين، وكبرى مدنها تكريت مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، وهو ما ينذر باقتراب القتال من العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أخرى بشرطة تكريت: القوات العراقية تشتبك مع مسلحين بمصفاة بيجي النفطية، التي تبعد 125 ميلا (نحو 200 كيلومتر) شمال العاصمة العراقية بغداد، كما أظهرت فيديوهات على «يوتيوب» سجونا في بيجي وهي مقفرة.

من جهتها، قالت «داعش» عبر صفحة تستخدمها لنشر بياناتها على «تويتر»، إن منطقة الحويجة - شمال بيجي - تحت سيطرتها بشكل كامل، وإنها تمكنت أيضا من السيطرة على الطريق السريع المؤدي جنوبا، وفي تغريدة منفصلة قالت «داعش»: «انسحاب أرتال ضخمة لقوات المالكي من محيط الفلوجة والرمادي باتجاه بغداد.. تم سحب عدد كبير من الدبابات أيضا».