بالصور والفيديو.. محطات تنظيم «داعش» أبن «بن لادن» الضال

تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» الذي أصبح اسمه مرتبط بجميع الصراعات بالشرق الأوسط، بدءا من الصراع الأكثر دموية بالعراق وسوريا، إلى تحركات باسم مختلفه في العديد من الدول العربية التي تشهد صراعات سياسية، «داعش» ليست وليدة الأشهر السابقة فهي كانت جناح من أجنجة تنظيم «القاعدة» الذي أسسه السعودي أسامة بن لادن، ويتبنى الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه إلى إعادة «الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة»، يمتد في العراق وسوريا. زعيم هذا التنظيم هو أبوبكر البغدادي، تدرجت «داعش» في عدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم:

التأسيس: بعد تشكيل جماعة «التوحيد والجهاد» بزعامة أبي مصعب الزرقاوي في عام 2004 إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، بايع «بن لادن» «الزرقاوي» وهو أردني الجنسية، ليصبح «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» كثف التنظيم من عملياته ضد قوات التحالف والجيش الأمريكي في العراق إلى أن أصبح واحد من أقوى التنظيمات في الساحة العراقية وبدأ يبسط نفوذه على مناطق واسعة من العراق إلى أن جاء في عام 2006 ليخرج «الزرقاوي» على الملا في شريط مصور معلنا عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين بزعامة عبدالله رشيد البغدادي، بعد مقتل «الزرقاوي» في نفس الشهر جرى انتخاب أبي حمزة المهاجر زعيما للتنظيم، وفي نهاية السنة تم تشكيل دولة العراق الإسلامية بزعامة أبي عمر البغدادي، لإعادة الخلافة الإسلامية ودحر قوات التحالف.

أبو مصعب الزرقاوي

وفي إبريل 2010 شنت القوات الأمريكية والعراقية عملية عسكرية في منطقة الثرثار استهدفت منزلا كان فيه زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر وبعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين واستدعاء الطائرات تم قصف المنزل ليقتلا معا وتم عرض جثتيهما على وسائل الإعلام وبعد أسبوع واحد اعترف التنظيم في بيان له على الانترنت بمقتلهما وبعد حوالي 10 أيام انعقد مجلس شورى الدولة ليختار أبي بكر البغداداي خليفة له والناصر لدين الله سليمان وزيرا للحرب.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعرض على وسائل الإعلام صور أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر بعد قتلهما

وبعد إندلاع الأزمة السورية وتحولت فيه الثورة إلى صراع مسلح بدأ تكوين الفصائل والجماعات لقتال النظام السوري وفي أواخر العام 2011 تم تكوين جبهة النصرة بقيادة أبي محمد الجولاني حيث أصبح الأمين العام لها واستمرت الجبهة بقتال النظام حتى وردت تقارير استخباراتية عن علاقتها الفكرية والتظيمية بفرع دولة العراق الإسلامية بعد ذلك أدرجتها الولايات المتحدة الامريكية على لائحة المنظمات الإرهابية.

أبي محمد الجولاني

وفي 9 إبريل 2012 ظهر تسجبل صوتي منسوب لأبي بكر البغدادي (المطلوب على قائمة الإرهاب ورصدت واشنطن 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله) يعلن فيها ان جبهة النصرة هي امتداد لدولة العراق الإسلامية وأعلن فيها إلغاء اسمي جبهة النصرة ودولة العراق الإسلامية تحت مسمى واحد وهو الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر تسجيل صوتي له يعلن فيها عن علاقته مع دولة العراق الإسلامية لكنه نفى شخصيا أو مجلس شورى الجبهة أن يكونوا على علم بهذا الإعلان فرفض فكرة الاندماج وأعلن مبايعة تنظيم القاعدة في أفغانستان، وعلى الرغم من ذلك فإن للدولة الإسلامية وجبهة النصرة العديد من العمليات العسكرية المشتركة وبدأ الانقسام بين جبهة البغدادي والجولاني بعد اغتيال داعش لأبوخالد السوري.

في فبراير 2014 أعلنت «القاعدة» عدم صلتها بـ «داعش»، بعد اتهامات بارتكابها «فظائع» بالمناطق التي تسيطر عليها في سوريا، وشنت جماعة قاعدة الجهاد هجوماً حاداً على «داعش»، حيث ذكرت في بيان أنها «لم تُخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تُستشر، ولم ترضها، بل أمرت بوقف العمل بها»، وتابع أنها «ليست فرعاً من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها بها علاقة تنظيمية، وليست الجماعة مسؤولة عن تصرفاتها»، وأكدت القاعدة حرصها على»تخليص العمل الجهادي من المخالفات والتصرفات المضرة، والبراءة من أي تصرف ينشأ عنه ظلم ينال مجاهداً، أو مسلماً، أو غير مسلم«، معتبرةً أن»الحرص على حشد الأمة حول القضايا الرئيسية، هو منهج زعيم التنظيم الراحل، أسامة بن لادن.

وفي مايو 2014 شن «داعش» هجوما شديدا على أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، فطالبه بالإقرار بأخطائه، رافضا الامتثال للأوامر بالانسحاب من سوريا، وهذا ثاني أعنف هجوم يشنه التنظيم المعروف بـ«داعش» على قيادة تنظيم القاعدة يتهمها فيه بالانحراف عن النهج الجهادي وبشق صفوف المقاتلين الجهاديين.

وقال أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي باسم «داعش»، مخاطبا الظواهري في تسجيل صوتي على مواقع جهادية: «لقد وضعت نفسك اليوم وقاعدتك أمامَ خيارين لا مناص عنهما: إما أن تستمر على خطئك وتكابر عليه وتعاند، ويستمر الانشقاق والاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإمّا أن تعترف بزلّتك وخطئك فتصحح وتستدرك»، وأضاف: «ها نحن نمد لكَ أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة، وقد فرقتها وشققتَها ومزقتها كل ممزّق».

وفي العراق وجهت «داعش» فوهات أسلحتها وفتيل قنابلها إلى الجيش والشرطة العراقية بسبب ما أسموه سيطرة «الشيعة» على الحكم بقيادة نوري المالكي الذي يعتبرونه عدوهم اللدود، وبدأ الصراع بين «داعش» والحكومة العراقية يشتعل ويطفو إلى السطح مع أزمة اعتصام الفلوجة، فكعادة «القاعدة» عامة و«داعش» خاصة استغلت الموقف لتحقيق مكاسب على الأرض ضد الحكومة العراقية ولإيجاد مناطق نفوذ في المدن السنية الرئيسية مثل الفلوجة وغيرها، ومع الفراغ الحكومي في الفلوجة تسللت «داعش» إلى الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار بعد مواجهات بين مسلحي العشائر والقوات العراقية على خلفية فض إعتصام يطالب بالافراج عن النائب السنتي أحمد العلواني، واستغلت «داعش» إخلاء قوات الشرطة لمراكزها في الفلوجة والرمادي وانشغال الجيش بقتال مسلحي العشائر الرافضين لفض الاعتصام، لفرض سيطرته على بعض مناطق هاتين المدينتين.

وفي الموصل استمر الكر والفر بين القوات الحكومية و«داعش» لأشهر وفي صباح 10 يونيو 2014 تحدث شهود عيان وعن سيطرة «داعش» على مدينة الموصل بمحافظة نينوى بالكامل بعد الانسحاب الكامل لقوات الجيش والشرطة والنزوح الجماعي لأهالي المدينة بعد معارك ليلية بين الطرفين، وكررت «داعش» أفعالها التي لطالما تفعلها مع سيطرته على كل منطقة في العراق وهي أن يجوبون شوارع المدينة وسط هتاف “دولة الإسلام باقية” فيما ترفرف رايتهم السوداء أعلى السيارات المكشوفة شاهرين أسلحتهم، ومعظم المسلحين ملثمون، وبعضهم ارتدى الزي الأفغاني"، وتبث سياراتهم اناشيد تمجد تنظيم«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، تقول بعضها «دولتنا منصورة» و«دولة الإسلام باقية».