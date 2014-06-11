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محكمة بالجزائر تقضي بحبس مواطن لمدة سنتين لتصويره ضباط أثناء قيامهم بالسرقة

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محكمة بالجزائر تقضي بحبس مواطن لمدة سنتين لتصويره ضباط أثناء قيامهم بالسرقة محكمة بالجزائر تقضي بحبس مواطن لمدة سنتين لتصويره ضباط أثناء قيامهم بالسرقة

قضت محكمة في الجزائر بحبس “يوسف ولد دادة” لمدة عامين بتهمة تصوير وبث يظهر فيه ثلاثة ضباط اثناء قيامهم بالسرقة في مدينة “غرداية” بجنوب الجزائر خلال المواجهات المذهبية التي تشهدها هذه المنطقة منذ سبعة اشهر.
> وذكر راديو “أفريقيا 1″ اليوم (الأربعاء) أنه تم ملاحقة دادة قضائيا لنشره صورا وفيديو من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.
> ومن جانبه، قال “امين سيدهم” محام بفريق الدفاع عن “دادة” (47 عاما) والمكون من 9 محامين إن المتهم سيدفع غرامة تقدر ب 100 الف دينار جزائري (1000 يورو) .
> ونفى المتهم، بدوره، قيامه بعمل هذا الفيديو وبثه على الانترنت .. مؤكدا أنه قام بتحميله فقط على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”
> كانت النيابة قد طلبت خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي عقوبة السجن ثلاث سنوات مع العلم أن المتهم رهن التوقيف منذ 27 مارس الماضي.

أ.ش.أ

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