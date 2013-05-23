محافظ السويس يخاطب "هولدنج" للبتروكيماويات لتعيين أبناء المحافظة

خاطب اللواء سمير عجلان، محافظ السويس، مسئولى شركة "كاربون هولدنج" بالعين السخنة بالسويس، والتى ما زالت تحت الإنشاء وتعمل فى البتروكيماويات بضرورة الاستعانة بأبناء السويس وتعيينهم بالشركة، وتكون الأولوية فى التعيين لهم، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع ممثلين عن عمال شركات المقاول المحتجين بموقع العمل، وقاموا بغلق أبواب المصنع وإيقاف العمل منذ 3 أيام للمطالبة بالتعيين.

وأكد المحافظ للعمال أنه خاطب الشركة فى هذا الأمر، مطالبا منهم إنهاء اعتصامهم، ومؤكدا أنه لا يملك أى صلاحية لإجبار الشركة على تعيينهم، ولكنه خاطبهم بشكل ودى.

ومن جانبهم، رفض العمال إنهاء الاعتصام والإضراب وقرروا الاستمرار حتى إيجاد حل نهائى لمطالبهم وتعيينهم بشكل رسمى داخل الشركة، موضحين لـ"اليوم السابع" أنهم ابتداء من يوم السبت سينصبون الخيام، للدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة حتى يتم تعيينهم.

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