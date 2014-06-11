محافظ «نينوى» يتهم «المالكي» بالمسؤولية عن سقوط الموصل في أيدي «داعش»

اتهم محافظ محافظة نينوى شمال العراق، أثيل النجيفي، الأربعاء، رئيس الوزراء، نوري المالكي، بالاستماع فقط إلى تقارير مساعديه وليس إلى التقارير التي تأتيه من على الأرض، كما اتهمه بـ«التقصير» لموافقته متأخراً على تدخل قوات البيشمركة الكردية لإنقاذ الموصل.

وقال النجيفي من مدينة أربيل بكردستان «المالكي كان يستمع إلى تقارير مساعديه أكثر من التقارير من على الأرض، المالكي كان على قناعة أن تقارير ضباطه هي الصحيحة رغم أنها كانت مغلوطة، وبعض القادة كانوا يخشون إخبار المالكي بحقيقة الأوضاع».

ودعا النجيفي إلى تقديم المسؤولين العسكريين عن المحافظة إلى محاكمة عسكرية، واتهمهم بـ«إعطائه معلومات غير صحيحة قبل فرارهم إلى بغداد، كما اتهم قيادة علميات الموصل برفض إطلاعه على الخطة الأمنية لديها».

ودعا إلى تشكيل منظومة أمنية جديدة لحماية المحافظة، وقال النجيفي:«بدأنا خطوات جديدة لإعادة بناء الدولة في المدينة، وتشكيل لجان شعبية لإخراج داعش والجماعات الإرهابية».

وأوضح المحافظ أن عشرات الآلاف فروا من الموصل إلى كردستان وأن «لديهم مهام تتعلق بالإغاثة الإنسانية لهؤلاء».

ودعا النجيفي موظفي المحافظة إلى العودة إلى عملهم، وأكد أن الموصل قادرة على استعادة نفسها وطرد الغرباء.