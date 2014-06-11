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افتتاح فرع بيت العائلة في بني سويف

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 بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن الأزهر والكنيسة قادران علي تخطي محاولات إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين  وتهديد الوطن .

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور/ محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار  ومنسق بيت العائلة المصرية والدكتور/ محيي الدين عفيفي مقرر لجنة الخطاب الديني  ببيت العائلة والأنبا/ يوحنا قلتا رئيس الكنيسة الكاثوليكية  بحضور اللواء/ محمد عزت فتح الباب السكرتير العام وأعضاء بيت العائلة ببني سويف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بمناسبة افتتاح فرع جديد لبيت العائلة المصرية بمدينة ببا . 
 

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