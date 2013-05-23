فتحي الجندي: "أمير في رحلة الأساطير" يقوم بتعريف الأجيال على عظماء مصر

كتب : أ ش أ منذ 59 دقيقة

أعرب الكاتب فتحي الجندي عن سعادته بمشاركة 10 نجوم من الصف الأول في مسلسل الكارتون الجديد "أمير في رحلة الأساطير" والذي يتم ينفذ بتقنية الثلاثية الأبعاد "ثري دي"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل كل أصوات النجوم المشاركين في المسلسل.

وأوضح الكاتب فتحي الجندي أن المسلسل يهدف إلى تعريف الأجيال المتعاقبة بقيمة ومكانة عظماء مصر منذ أيام الفراعنة وحتى اليوم، ودورهم الوطني ودفاعهم عن أرض مصر، حتى يقتدوا بهم ويستفادوا من تاريخهم المشرف الحافل.

وأشار إلى أن المسلسل عبارة عن خمسة أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل نحو 10 شخصيات مؤثرة في تاريخ مصر يجسدها 10 من نجوم الفن في مصر.

ولفت إلى أن النجم أحمد السقا يقدم خلال المسلسل شخصية صلاح الدين الأيوبي، أحمد عز "عمرو بن العاص"، هاني سلامة "أحمس"، هاني رمزي "الفلاح الفصيح"، إيهاب توفيق "سيد درويش"، في حين تقدم الفنانة يسرا "كليوباترا"، ودنيا سمير غانم "نفرتيتي".

"أمير في رحلة الأساطير" من تأليف فتحي الجندي، إخراج خالد عبد العليم، وإنتاج مشترك بين "راديو وان" ومدينة الإنتاج الإعلامي.