أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

فتحي الجندي: "أمير في رحلة الأساطير" يقوم بتعريف الأجيال على عظماء مصر

Google+ Print
فتحي الجندي: "أمير في رحلة الأساطير" يقوم بتعريف الأجيال على عظماء مصر فتحي الجندي: "أمير في رحلة الأساطير" يقوم بتعريف الأجيال على عظماء مصر

كتب : أ ش أ منذ 59 دقيقة

أعرب الكاتب فتحي الجندي عن سعادته بمشاركة 10 نجوم من الصف الأول في مسلسل الكارتون الجديد "أمير في رحلة الأساطير" والذي يتم ينفذ بتقنية الثلاثية الأبعاد "ثري دي"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل كل أصوات النجوم المشاركين في المسلسل.

وأوضح الكاتب فتحي الجندي أن المسلسل يهدف إلى تعريف الأجيال المتعاقبة بقيمة ومكانة عظماء منذ أيام الفراعنة وحتى اليوم، ودورهم الوطني ودفاعهم عن أرض مصر، حتى يقتدوا بهم ويستفادوا من تاريخهم المشرف الحافل.

وأشار إلى أن المسلسل عبارة عن خمسة أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل نحو 10 شخصيات مؤثرة في تاريخ مصر يجسدها 10 من نجوم الفن في مصر.

ولفت إلى أن النجم أحمد السقا يقدم خلال المسلسل شخصية صلاح الدين الأيوبي، أحمد عز "عمرو بن العاص"، هاني سلامة "أحمس"، هاني رمزي "الفلاح الفصيح"، إيهاب توفيق "سيد درويش"، في حين تقدم الفنانة يسرا "كليوباترا"، ودنيا سمير غانم "نفرتيتي".

"أمير في رحلة الأساطير" من تأليف فتحي الجندي، إخراج خالد عبد العليم، وإنتاج مشترك بين "راديو وان" ومدينة الإنتاج الإعلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"