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وفد حقوق الإنسان بوزارة العدل يزور فتاة التحرش بمستشفى الحلمية

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وفد حقوق الإنسان بوزارة العدل يزور فتاة التحرش بمستشفى الحلمية وفد حقوق الإنسان بوزارة العدل يزور فتاة التحرش بمستشفى الحلمية

ينتقل بعد قليل وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار مسئول ملف مناهضة العنف ضد المرأة بالقطاع، إلى مستشفى الحلمية العسكرى، وذلك للاطمئنان على حالة الفتاة التى تعرضت لحادثة التحرش فى ميدان التحرير الأحد الماضى.

قال المستشار أحمد النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، التى صدر بشأنها قانون لمعاقبة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى لن يشهد مثل هذه الحوادث فى الأيام القادمة.

أكد النجار، أن الهدف من الزيارة رفع الحالة المعنوية للفتاة التى تعرضت للتحرش، مؤكدا أن الزيارة جاءت تكليفًا من المستشار نير عثمان وزير العدل والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

ويشارك فى الزيارة، القاضيات "نهى الشربينى، وداليا على عوض، وديانا ماجد".
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