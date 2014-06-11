إخلاء جميع لجان الثانوية الأزهرية بعد تسريب امتحان "الميكانيكا"

أبلغ قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق على مستوى الجمهورية بإخلاء اللجان التابعة للقسم العلمى بالشهادة الثانوية، بعد تسرب امتحان مادة الميكانيكا للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، وهى المادة الثانية التى يتم تسريبها فى امتحانات هذا العام، حيث تم إلغاء امتحان التفاضل للسبب ذاته.

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