زراعة أسيوط تطلق مشروعًا لتعويض المزارعين ضد المخاطر

أعلن المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط عن إطلاق مشروع صندوق تعويض المزارعين ضد المخاطر التى تتعرض لها المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية الذى أطلقه المهندس أيمن أبو حديد وزير الزراعة.

وأوضح أحمد رفعت أن الصندوق يخضع لإشراف جهاز سوف يتم تشكيله من قبل الوزارة للرقابة على مقدرات الصندوق المالية، حيث يقوم الصندوق بتقدير حجم الأضرار التى سيتعرض لها الفلاح وبناء عليه يتم تقدير التعويضات المناسبة التى تضمن تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية الطارئة كالارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة أو الأمطار والسيول بالإضافة إلى الآفات والحشرات.

على جانب آخر أكد وكيل وزارة الزراعة زيادة نسب واردات القمح من المزارعين عن نفس الفترة من العام الماضى لبنوك التنمية، مضيفاً أنه تم توريد 133 ألفا و111 طن قمح بالمحافظة بينما تم توريد 120 ألفا و66 طنا العام الماضى، وأنه تم تقديم طلب للوزارة للإسراع فى صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة الذين ورّدوا محصولهم.