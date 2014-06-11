ضبط علاء عبدالفتاح أمام معهد أمناء الشرطة بعد الحكم عليه بـ15 سنة غيابيًا

قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقها وعبدالرحمن نوبي، أثناء تواجدهم أمام معهد أمناء الشرطة في انتظار دخول قاعة المحكمة، لحضور جلسات «أحداث مجلس الشورى»، بعد صدور حكم سجن جميع المتهمين، 15 عامًا.

وقالت منى سيف، في حسابها على «تويتر»، الأربعاء: «علاء ونوبي كانوا عند معهد أمناء طره، منتظرين القاضي يأشر على الحرس فيسمحلهم بدخول القاعة لحضور جلستهم, خرج لهم واحد من المباحث وقبض عليهم».

وأضافت: «كانوا قدام المكان (معهد أمناء الشرطة)، مستنيين يتسمحلهم من القاضي بالدخول, يتحكم عليهم غيابي ويتقبض عليهم، هم دلوقتي في (حبسخانة) المحكمة».

وأوضحت أن المقبوض عليهم «مش علاء ونوبي بس اللي اتمسكوا, وائل كمان».